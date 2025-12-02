LIVE Dresda-Conegliano 0-1 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | le Pantere dominano 12-25 il primo set ottimo match di Zhu!

2 dic 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-5 Errore in ricezione che supera il nastro, ci pensa Zhu a chiudere l’azione con la schiacciata. 3-4 Vantaggio della squadra italiana, ci pensa Haak con la diagonale. 3-3 Altro muro per Conegliano, è di Lubian! 3-2 Muro vincente di Zhu. 3-1 Akimoto trova il tocco del muro. 2-1 Attacco vincente delle tedesche. 1-1 In rete il servizio di Grome. 1-0 Errore di Zhu Ting in attacco. INIZIA IL SECONDO SET! 12-25 PRIMO SET A CONEGLIANO!! La pipe di Haak chiude un parziale assolutamente dominato dalle Pantere, con le ragazze della squadra tedesca che, al netto di un’età davvero giovanissima, sembrano essere lontanissime al livello delle campionesse in carica della Champions League. 🔗 Leggi su Oasport.it

