LIVE Biathlon Staffetta maschile Ruhpolding 2026 in DIRETTA | Italia davanti con le favorite dopo 3 frazioni

Segui in tempo reale la staffetta maschile di biathlon a Ruhpolding 2026, con l’Italia in testa dopo tre frazioni. Tieni aggiornato l’andamento della gara cliccando sul link e scopri le ultime posizioni, mentre le squadre si confrontano in un percorso strategico e tecnico. La competizione si sviluppa tra le principali nazionali, offrendo uno sguardo dettagliato sugli sviluppi di questa fase cruciale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GIRO 812 – Per dire, la Svezia ha preso la Germania. Non comprendiamo molto la tattica di Uldal, non forzando si è fatto praticamente raggiungere da Francia e Svezia. NOO! Ponsiluoma! Cosa sta facendo. Riesce a guadagnare 9? sulla testa in meno di un chilometro non impegnativo. Lo svedese si è già riportato a 11?. GIRO 812 – La logica vorrebbe che adesso Uldal aumentasse il passo. POLIGONO 58 – Schommer esce in testa. Fillon Maillet a 15? e Ponsiluoma a 21?. Una ricarica di troppo per Zeni che comunque esce a +14?. Norvegia pulita in seconda piazza. GIRO 712 – Mamma mia, in questo giro Ponsiluoma e Fillon Maillet hanno praticamente riaperto tutto. 🔗 Leggi su Oasport.it

