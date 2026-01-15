LIVE Biathlon Staffetta maschile Ruhpolding 2026 in DIRETTA | Italia sperimentale senza Giacomel

Benvenuti alla diretta della staffetta maschile di biathlon a Ruhpolding, tappa della Coppa del Mondo 2025-2026. Oggi si disputa una prova significativa, con l’Italia in formazione ridimensionata e senza Giacomel. Seguiremo gli sviluppi della competizione in tempo reale, offrendo aggiornamenti sulla corsa e le performance degli atleti. Restate con noi per tutte le novità di questa importante tappa del biathlon internazionale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della staffetta maschile da Ruhpolding, tempio del biathlon in Germania, dove si gareggia per la quinta tappa di Coppa del Mondo 2025-2026, uomini in pista per la prova a squadre! Dopo il bellissimo secondo posto delle ragazze, oggi i maschi (molto rimaneggiati) provano ad emulare quantomeno la prova di squadra al tiro delle compagne di squadra. Senza Giacomel il podio è impossibile, un po’ per il livello incredibilmente alto del biathlon maschile, un po’ perché agli azzurri mancano basi solide che solo il trentino di Imer ha per competere con le migliori nazionali al mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

