Iran | Magi ' Italia promuova sanzioni contro responsabili repressione'

L’Italia si impegna a sostenere il popolo iraniano nelle sue iniziative contro la repressione. In risposta alle recenti proteste, il governo italiano ha ribadito la volontà di promuovere sanzioni mirate contro coloro responsabili delle violazioni dei diritti umani, mantenendo un atteggiamento di fermezza e solidarietà. L’obiettivo è contribuire a una pressione internazionale che favorisca il rispetto delle libertà fondamentali in Iran.

