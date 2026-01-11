Iran | Magi ' Italia promuova sanzioni contro responsabili repressione'
L’Italia si impegna a sostenere il popolo iraniano nelle sue iniziative contro la repressione. In risposta alle recenti proteste, il governo italiano ha ribadito la volontà di promuovere sanzioni mirate contro coloro responsabili delle violazioni dei diritti umani, mantenendo un atteggiamento di fermezza e solidarietà. L’obiettivo è contribuire a una pressione internazionale che favorisca il rispetto delle libertà fondamentali in Iran.
Roma, 11 gen (Adnkronos) - “Non lasciamo nulla di intentato per sostenere il popolo iraniano. Ragazze e ragazzi scendono in strada sapendo che potrebbero non tornare a casa. Sfidano la repressione e le pallottole del regime degli Ayatollah. Chiediamo un intervento multilaterale concreto". Lo dice Riccardo magi segretario di +Europa. "L'Italia deve lavorare con l'Unione Europea, le Nazioni Unite e gli organismi internazionali promuovendo sanzioni mirate contro i responsabili della repressione, rafforzare il sostegno alle indagini internazionali sui crimini commessi, difendere il diritto all'informazione e offrire protezione a chi è costretto a fuggire", aggiunge Magi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
