Lindsey Vonn | Ero un po’ stanca dopo la gara di ieri ma conquistare un altro podio è importante

Lindsey Vonn, nonostante la stanchezza dopo la gara precedente, ha ottenuto un secondo posto nella seconda discesa di St. Moritz. La campionessa si è dimostrata determinata e concentrata, sottolineando l'importanza di conquistare un altro podio in questa fase della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026.

Lindsey Vonn si è dovuta “accontentare” della piazza d’onore nella seconda discesa di St. Mortiz (Svizzera), tappa della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026. Dopo aver scritto ieri una pagina indelebile nella storia dello sci alpino diventando l’atleta più “anziana” di sempre nel massimo circuito a vincere (41 anni e 55 giorni) con distacchi ‘ciclistici’ sulle avversarie, la fuoriclasse americana è giunta seconda alle spalle di un’eccellente Emma Aicher. La tedesca si è imposta col tempo di 1’30?50 precedendo di 24 centesimi Vonn e di 29 una Sofia Goggia che ha potuto così incamerare la prima top-3 della stagione. Oasport.it Lindsey Vonn: “Ero un po’ stanca dopo la gara di ieri, ma conquistare un altro podio è importante” - Lindsey Vonn si è dovuta "accontentare" della piazza d'onore nella seconda discesa di St. oasport.it

