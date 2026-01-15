L' indagine sul Garante privacy | Ghiglia avrebbe usato l' auto di servizio per andare nella sede di un partito

Un’indagine sul Garante privacy riguarda Agostino Ghiglia, che avrebbe utilizzato l’auto di servizio per recarsi presso una sede di partito politico per motivi non collegati al suo incarico ufficiale. La notizia solleva interrogativi sulla gestione delle risorse pubbliche e sulla condotta dei membri del collegio. La vicenda è al centro di un’attenta analisi, volta a chiarire i fatti e a garantire la trasparenza delle attività istituzionali.

