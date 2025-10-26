Caso Report parla il Garante Ghiglia | Io nella sede di FdI? Sono del partito ho visto Bocchino e incrociato Arianna Meloni Io corretto

Tutto si è svolto in maniera trasparente. Anche il presidente Soro era capogruppo del Pd ma ha svolto il ruolo con grande intelligenza, capacità e imparzialità». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Caso Report, parla il Garante Ghiglia: «Io nella sede di FdI? Sono del partito, ho visto Bocchino e incrociato Arianna Meloni. Io corretto»

