Ranucci attacca il Garante della Privacy | Si muove su input politico Agostino Ghiglia visto entrare nella sede di Fratelli d' Italia

Il Garante per la Privacy «si muove su input politico. Lo dimostreremo nell’inchiesta che andrà in onda stasera». Così il giornalista Sigfrido Ranucci in un’intervista a La Stampa, in merito alla sanzione da 150mila euro notificata alla Rai per un servizio su Gennaro Sangiuliano. "Manderemo in onda un documento importante - spiega -, con il filmato di Agostino Ghiglia (componente del Garante. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ranucci attacca il Garante della Privacy: "Si muove su input politico. Agostino Ghiglia visto entrare nella sede di Fratelli d'Italia"

