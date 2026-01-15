L' incredibile astensione del M5S sull' Iran

Il comportamento del Movimento 5 Stelle sull’ultima votazione relativa all’Iran ha suscitato attenzione e riflessione. In un contesto internazionale in cui si discutono temi fondamentali come libertà e diritti umani, l’assenza di una posizione chiara e compatta da parte del partito rappresenta un elemento da analizzare attentamente. Questa scelta evidenzia una possibile distanza tra i principi dichiarati e le azioni concrete nel panorama politico attuale.

Firenze, 15 gennaio 2026 – Sull'Iran ci si aspetterebbe un minimo, dico, un minimo, di compattezza. Un minimo di coesione, di condivisione una certa visione del mondo che promuova libertà, democrazia, diritti. Difficile? Evidentemente sì. Almeno per il M5S, che ieri in Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato si è astenuto sulla risoluzione presentata dalla senatrice Stefania Craxi, firmata da tutti i capigruppo e votata da tutti i partiti tranne, appunto, i senatori del M5s.

Ok al Senato alla risoluzione unitaria sull'Iran, il M5s si astiene - Lombardo ha aggiunto: "Il M5s, un un primo momento ha tentato di rinviare la votazione per poi dichiarare il voto di astensione, mentre la commissione esteri del Senato ha approvato il testo con il ... ansa.it

Risoluzione bipartisan sull’Iran, via libera con l’astensione dei 5 Stelle. Conte: “Manca l’impegno contro un intervento militare unilaterale” - Astenuti i 5 SS: "Condanniamo gli ayatollah, ma manca l'impegno contro ogni intervento militare unilaterale" ... lanotiziagiornale.it

