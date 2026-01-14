Iran | Picierno ' grave astensione M5s o con il popolo o con gli ayatollah'

L'astensione del Movimento 5 Stelle sulla mozione unitaria al Senato a sostegno della resistenza iraniana rappresenta una posizione delicata. La scelta di non schierarsi può influire sul dialogo internazionale e sulla solidarietà con il popolo iraniano. È importante analizzare le motivazioni e le conseguenze di questa decisione, valutando il ruolo di ciascun attore nel contesto geopolitico e dei diritti umani.

