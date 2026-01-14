Iran | Picierno ' grave astensione M5s o con il popolo o con gli ayatollah'
L'astensione del Movimento 5 Stelle sulla mozione unitaria al Senato a sostegno della resistenza iraniana rappresenta una posizione delicata. La scelta di non schierarsi può influire sul dialogo internazionale e sulla solidarietà con il popolo iraniano. È importante analizzare le motivazioni e le conseguenze di questa decisione, valutando il ruolo di ciascun attore nel contesto geopolitico e dei diritti umani.
Roma, 14 gen (Adnkronos) - "L'astensione del M5S sulla mozione unitaria votata oggi al Senato a sostegno della resistenza iraniana è grave. Davanti a repressione e violazioni sistematiche dei diritti umani non esistono zone grigie: o con il popolo iraniano o con gli Ayatollah". Lo scrive sui social Pina Picierno, Pd, vice presidente del Parlamento Ue. 🔗 Leggi su Iltempo.it
