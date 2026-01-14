Iran | Picierno ' grave astensione M5s o con il popolo o con gli ayatollah'
L’astensione del M5S sulla mozione a sostegno della resistenza iraniana, votata oggi al Senato, suscita preoccupazione. La posizione del movimento evidenzia una scelta che, secondo alcune fonti, rischia di indebolire il sostegno internazionale alla causa della popolazione iraniana. Un atto che, in un contesto complesso come quello iraniano, richiede attenzione e consapevolezza delle implicazioni.
Roma, 14 gen (Adnkronos) - "L'astensione del M5S sulla mozione unitaria votata oggi al Senato a sostegno della resistenza iraniana è grave. Davanti a repressione e violazioni sistematiche dei diritti umani non esistono zone grigie: o con il popolo iraniano o con gli Ayatollah". Lo scrive sui social Pina Picierno, Pd, vice presidente del Parlamento Ue. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Picierno (Pd): “La posizione di Conte sull'Iran preoccupa. Trentini Bene il governo. L'incertezza di una proposta alternativa alla destra impedisce grandi mobilitazione in sostegno della rivoluzione iraniana". Di Luca Roberto facebook
