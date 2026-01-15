Limone a tutto tondo sulla sanità casertana | Cinquanta cantieri aperti attenzione massima sugli appalti

A cinque mesi dall’insediamento a Caserta, il manager dell’Asl Antonio Limone presenta una panoramica sulla situazione sanitaria locale. In questo periodo, sono stati avviati cinquanta cantieri e si è posta particolare attenzione alla trasparenza negli appalti. Limone evidenzia le criticità del sistema e le iniziative in corso per una riorganizzazione, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la qualità dell’assistenza sanitaria nella provincia.

A cinque mesi dal suo insediamento a Caserta il manager dell’Asl Antonio Limone fa il punto sulle criticità riscontrate nei primi 150 giorni di lavoro e sulle innovazioni da introdurre per riorganizzare un sistema sanitario che, per sua stessa ammissione, “è già imploso”. Un incontro con gli organi di stampa in cui il direttore generale - insieme al direttore sanitario Domenico Perri e alla direttrice amministrativa Genoveffa Vitale - ha fatto il punto su diverse criticità che interessano il sistema sanitario casertano. Per quanto riguarda l’edilizia sanitaria attualmente “sono 50 i cantieri in corso con quattro case di comunità pronte e che a breve apriremo - spiega Limone - Abbiamo dei lavori da ultimare entro il 31 marzo per 12 case di comunità e un ospedale di comunità e poi alcuni altri lavori li completeremo entro il 31 maggio e precisamente sei case di comunità e un ospedale di comunità. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Circolare del dipartimento della Pubblica Sicurezza: "Massima attenzione sugli obiettivi ebraici" Leggi anche: Totò Cuffaro arrestato: i nuovi guai per l'inchiesta sugli appalti nella sanità siciliana Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Gelo di limone siciliano Fresco, profumato e irresistibile! Un dolce al cucchiaio della tradizione siciliana, perfetto dopo i pasti o nelle giornate più calde Pochi ingredienti, tanto sapore e tutto il profumo dei limoni Scopri la ricetta passo passo sul blo - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.