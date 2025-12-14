Circolare del dipartimento della Pubblica Sicurezza | Massima attenzione sugli obiettivi ebraici

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dipartimento della Pubblica Sicurezza ha diffuso una circolare in cui invita a mantenere la massima attenzione sugli obiettivi ebraici in occasione delle elezioni del Consiglio dell'Ucei, previste oggi a Roma, Milano e Livorno. La comunicazione sottolinea l'importanza di garantire la sicurezza durante l'evento.

circolare del dipartimento della pubblica sicurezza massima attenzione sugli obiettivi ebraici

© Iltempo.it - Circolare del dipartimento della Pubblica Sicurezza: "Massima attenzione sugli obiettivi ebraici"

  Massima attenzione agli obiettivi ebraici. E' il contenuto della circolare diramata nella giornata di ieri dal dipartimento della Pubblica Sicurezza in vista delle elezioni del Consiglio dell'Ucei, l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, in programma oggi a Roma, Milano e Livorno. Iltempo.it

circolare dipartimento pubblica sicurezzaCircolare del dipartimento della Pubblica Sicurezza: "Massima attenzione sugli obiettivi ebraici" - E' il contenuto della circolare diramata nella giornata di ieri dal dipartimento della ... iltempo.it

circolare dipartimento pubblica sicurezzaCircolare Ps: massima attenzione sugli obiettivi ebraici in Italia - Il provvedimento diramato per le elezioni dei rappresentanti dell'Unione della comunità ebraica italiana verrà mantenuto anche nei prossimi giorni alla luce dell'attentato che si è verificato a Bondi ... tg24.sky.it

Circolare del 4 febbraio 2022 del Ministero dell’Interno in materia di armi

Video Circolare del 4 febbraio 2022 del Ministero dell’Interno in materia di armi