Circolare del dipartimento della Pubblica Sicurezza | Massima attenzione sugli obiettivi ebraici
Il dipartimento della Pubblica Sicurezza ha diffuso una circolare in cui invita a mantenere la massima attenzione sugli obiettivi ebraici in occasione delle elezioni del Consiglio dell'Ucei, previste oggi a Roma, Milano e Livorno. La comunicazione sottolinea l'importanza di garantire la sicurezza durante l'evento.
Massima attenzione agli obiettivi ebraici. E' il contenuto della circolare diramata nella giornata di ieri dal dipartimento della Pubblica Sicurezza in vista delle elezioni del Consiglio dell'Ucei, l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, in programma oggi a Roma, Milano e Livorno. Iltempo.it
Circolare del dipartimento della Pubblica Sicurezza: "Massima attenzione sugli obiettivi ebraici" - E' il contenuto della circolare diramata nella giornata di ieri dal dipartimento della ... iltempo.it
Circolare Ps: massima attenzione sugli obiettivi ebraici in Italia - Il provvedimento diramato per le elezioni dei rappresentanti dell'Unione della comunità ebraica italiana verrà mantenuto anche nei prossimi giorni alla luce dell'attentato che si è verificato a Bondi ... tg24.sky.it
ENEA ha partecipato con la presidente Francesca #Mariotti, Ilaria #Bertini direttrice Dipartimento unità efficienza energetica, Mario #Jorizzo e Laura #Cutaia, divisione economia circolare, XVII Conferenza nazionale per l’efficienza energetica organizzata dagli x.com
Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha emesso una nuova circolare che aggiusta la discussa direttiva emanata lo scorso 21 ottobre da Ernesto Napolillo. Il documento firmato il 1 dicembre dal direttore generale dei detenuti e del trattamento ridis - facebook.com facebook
Circolare del 4 febbraio 2022 del Ministero dell’Interno in materia di armi