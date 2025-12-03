Totò Cuffaro arrestato | i nuovi guai per l' inchiesta sugli appalti nella sanità siciliana
Arresti domiciliari per l'ex presidente della Regione Siciliana Totò Cuffaro, l'ex direttore generale dell'azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello di Palermo Roberto Colletti e l'attuale direttore del Trauma center del Villa SofiaAntonio Iacono. Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 🔗 Leggi su Today.it
Approfondisci con queste news
CORRUZIONE, A PALERMO: DOMICILIARI PER SALVATORE CUFFARO — RESPINTA LA RICHIESTA DI ARRESTO PER SAVERIO ROMANO Il gip di Palermo ha disposto gli arresti domiciliari per l’ex presidente della Regione Siciliana Salvatore Cuffaro, - facebook.com Vai su Facebook
Richiesta d'arresto per Cuffaro, Adorno (M5S): "Si torni a votare" Vai su X
Inchiesta corruzione e appalti, arrestato Totò Cuffaro - Arresti domiciliari per l'ex presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro, indagato insieme ad altre 17 persone, per associazione a delinquere, turbativa d'asta e ... Secondo lanuovasardegna.it