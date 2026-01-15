Un collega del marito di Federica Torzullo ha riferito di aver visto Claudio venerdì alle 14.15 al deposito dei mezzi edili, mentre lavava il cassone del camion con un tubo dell'acqua. La testimonianza si inserisce in un contesto di attenzione sulle attività quotidiane del soggetto coinvolto, senza commenti aggiuntivi o enfasi.

Roma, 15 gennaio 2026 – “Claudio l'ho visto venerdì intorno alle 14.15, stava al deposito dove ha il rimessaggio dei mezzi edili, stava lavando il cassone del camion con il tubo dell'acqua ”. A raccontarlo è un collega di Claudio Carlomagno, il marito di Federica Torzullo, la donna scomparsa giovedì da Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. La testimonianza – raccolta dal programma del Tg4, 'Dentro la notizia ' – potrebbe aggiungere un tassello importante alle indagini che, al momento, non sembrano aver ancora trovato il bandolo della matassa. Oggi i Ris sono tornati nell’azienda di Carlomagno – una ditta di scavi e movimento terra che il 47enne gestisce con il padre – e hanno analizzato il tachigrafo dei camion, lo strumento che rileva registra automaticamente tempi di guida, riposo, velocità e distanza percorsa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “L’ho visto lavare il cassone del camion con il tubo dell'acqua”. Il racconto choc di un collega del marito di Federica Torzullo

