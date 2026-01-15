Scomparsa da Anguillara un collega del marito | L'ho visto lavare un camion rilievi sul mezzo

È stata segnalata la scomparsa di Federica Torzullo ad Anguillara. Le indagini si concentrano su un camion di Carlomagno, che un collega del marito avrebbe visto lavare venerdì pomeriggio. Sono in corso rilievi sul veicolo per raccogliere eventuali tracce utili alle indagini. La vicenda resta sotto osservazione per chiarire quanto accaduto.

Federica Torzullo scomparsa da Anguillara Sabazia, il marito indagato per omicidio continua a vedere il figlio - Federico Torzullo scomparsa da Anguillara Sabazia, il marito, indagato per omicidio, vede e sente il figlio e i genitori della donna ... virgilio.it

Federica Torzullo scomparsa da Anguillara: marito indagato per omicidio - Procura di Civitavecchia indaga il marito per omicidio: sequestri e rilievi ... ilquotidianodellazio.it

ANGUILLARA SABAZIA - Proseguono senza sosta le indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo, la 41enne di cui si sono perse le tracce lo scorso 8 gennaio ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Nel frattempo, la famiglia continua a lanciare appelli facebook

La scomparsa di Federica #Torzullo ad #Anguillara. Motovedette e subacquei scandagliano il lago di #Bracciano. #Tg1 Roberta Ferrari x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.