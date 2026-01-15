Federica Torzullo scomparsa a Roma tracce di sangue in casa e c'è un buco di 3 ore nel racconto del marito
Federica Torzullo, ingegnere di 41 anni, è scomparsa a Roma il 9 gennaio. Sono state trovate tracce di sangue nell’abitazione di Anguilla Sabazia, mentre il racconto del marito presenta un buco di tre ore. Le autorità continuano le ricerche per chiarire le circostanze della scomparsa e raccogliere ulteriori elementi utili alle indagini.
Proseguono le ricerche di Federica Torzullo, ingegnere 41enne, scomparsa a Roma il 9 gennaio. Trovate tracce ematiche nella casa di Anguilla Sabazia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
