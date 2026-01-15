Leggere la Pace
Sabato 17 gennaio, dalle 16.30 alle 19, presso Palomar – Casa della Cultura ad Arezzo, si terrà il secondo incontro della rassegna
Arezzo, 15 gennaio 2026 – Sabato 17 gennaio, dalle 16.30 alle 19, Palomar – Casa della Cultura ospiterà il secondo appuntamento della rassegna Le piazze del sapere, il ciclo dedicato alla promozione della lettura promosso dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con Unicoop Firenze – Bibliocoop, con il coinvolgimento dell’Accademia Valdarnese del Poggio e dell’associazione Il Sillabo. L’iniziativa, intitolata “Leggere la pace”, propone letture animate e un laboratorio creativo per bambini dai 6 ai 10 anni. Il progetto educativo è pensato per avvicinare i più piccoli ai valori della pace, della convivenza e del rispetto, stimolando l’immaginazione e la riflessione attraverso storie condivise e attività laboratoriali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Le piazze del sapere: sabato 17 gennaio a Palomar "Leggere la pace", letture e laboratorio per bambini
