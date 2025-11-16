Feltrinelli Roma al via la rassegna Leggere insegna a leggere Le relazioni pericolose il 21 23 e 25 novembre

Al via la tappa romana della rassegna  Le relazioni pericolose: tre appuntamenti sul tema della violenza e dell’ipermascolinità nel mondo delle mafie, gli stereotipi di genere e la mercifica-zione del corpo femminile nel contesto del revenge porn. Le relazioni pericolose è la nuova rassegna nazionale ideata da Feltrinelli con la collaborazione di PARI. Insieme contro la violenza di genere, che dal 28 ottobre al 25 novembre attraversa dieci città italiane con 20 incontri, 17 associazioni territoriali coinvolte e oltre 65 voci tra scrittrici, scrittori, artiste e attiviste. Un programma che pone al centro la cultura come strumento di consapevolezza e cambiamento, interrogando le radici della violenza di genere e i modelli linguistici e simbolici che la alimentano. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

