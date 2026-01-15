La Lega si spacca sull’Ucraina in due contro Salvini | Con Vannacci sensibilità comune

La Lega manifesta divisioni interne sulla questione degli aiuti militari all’Ucraina, con alcuni esponenti che si oppongono alla proroga e altri che mantengono una posizione più moderata. La divergenza si riflette in Aula attraverso assenze e voti contrari, evidenziando un fronte politico frammentato. La questione mette in evidenza le diverse sensibilità all’interno del partito e apre un nuovo capitolo nel dibattito sulla politica estera della Lega.

La Lega si spacca in Aula tra assenze strategiche e voti contrari, aprendo un nuovo fronte politico sulla proroga degli aiuti militari all'Ucraina. Alla Camera, il Carroccio mostra crepe evidenti durante il voto sulla risoluzione di maggioranza che rinnova l'autorizzazione del Parlamento al governo per il sostegno a Kiev. A votare contro sono stati i deputati Rossano Sasso ed Edoardo Ziello, entrambi considerati vicini al vicesegretario leghista Roberto Vannacci. Una scelta che pesa, perché rompe la linea ufficiale della maggioranza e rilancia il dissenso interno sul dossier Ucraina. Non solo voti contrari.

