Leao pronto a battere il rigore contro il Como interviene Allegri e sceglie Nkunku | cosa gli ha detto

Durante la partita Como-Milan, Rafa Leao si stava preparando a calciare un rigore quando l’allenatore Allegri ha deciso di intervenire, scegliendo di far battere il rigore a Nkunku. Questo episodio ha suscitato curiosità tra tifosi e analisti, evidenziando le decisioni strategiche dell’allenatore e le dinamiche interne alla squadra. Di seguito, analizziamo cosa ha detto Allegri e le implicazioni di questa scelta.

Como-Milan, Allegri decide di far battere a Nkunku il rigore del pareggio. Leao perplesso: "Perché?" - Piccolo caso sulla battuta del calcio di rigore del pareggio del Milan in casa del Como nel recupero della 16esima giornata di campionato: Nkunku ha segnato con una battuta di potenza, bucando la ... msn.com

Leao pareggia al 92°, Stanciu sbaglia il rigore al 99°, Milan-Genoa 1-1 - Nel giorno delle 200 panchine rossonere di Max Allegri, il Milan pareggia 1- msn.com

#ComoMilan, probabili formazioni: #Allegri pronto a lanciare #Nkunku. Mentre #Leao ... #SempreMilan #milan #SerieA - facebook.com facebook

#ComoMilan, probabili formazioni: #Allegri pronto a lanciare #Nkunku. Mentre #Leao ... #SempreMilan #milan #SerieA x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.