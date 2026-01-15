Como-Milan Leao voleva battere il rigore ma gli viene negato | Maignan in soccorso lo tranquillizza

Durante la partita tra Como e Milan, Leao ha tentato di eseguire un rigore, ma gli è stato negato. In questa occasione, Maignan si è prontamente avvicinato per tranquillizzarlo, offrendo supporto e calma. L'episodio, raccontato da DAZN, ha visto coinvolti anche Allegri, evidenziando un momento di tensione e solidarietà tra i protagonisti in campo.

Come raccontato da DAZN, al momento del rigore è avvenuto un episodio particolare con protagonisti Leao, Allegri e Maignan.

Leao e Nkunku sul pallone per battere il rigore, interviene Allegri: cosa è successo - Dopo il fallo su Rabiot, infatti, il pallone è stato conteso da Rafa Leao e Christopher Nkunku. gianlucadimarzio.com

Milan, giallo rigore a Como: Leao va sul dischetto, ma Allegri interviene e sceglie Nkunku - Un dettaglio da sottolineare: Nkunku ora è il papabile rigorista numero uno del Milan, si era rivelato efficace già contro il Verona e la continuità gioca ampiamente a suo favore. fantacalcio.it

Como-Milan in un numero. Dopo mezz’ora Como 243 passaggi completati Milan 122 passaggi completati Più estremo del previsto. x.com

