Le tentazioni di Sant’Antonio Abate | a Montupoli una tradizione che unisce memoria e futuro

A Montupoli, l’appuntamento con le Tentazioni di Sant’Antonio Abate rappresenta una tradizione radicata nel tempo, che unisce memoria storica e identità culturale. Organizzata dall’associazione Tra Radici e Futuro, questa manifestazione conserva un ruolo importante nella comunità, mantenendo vivo il patrimonio locale attraverso una rappresentazione che coinvolge e valorizza le radici del territorio.

Anche quest’anno Montupoli si prepara a rivivere uno degli appuntamenti più sentiti e identitari del territorio: la rappresentazione delle Tentazioni di Sant’Antonio Abate, organizzata dall’associazione culturale Tra Radici e Futuro. Una rappresentazione storica,  ultracentenaria, che affonda le. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

