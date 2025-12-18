Calcio | dalla A alla C le sfide delle squadre toscane umbre e dello Spezia

Il nuovo turno di campionato porta sfide emozionanti per le squadre toscane, umbre e dello Spezia. Dalla Serie A alla C, le sfide si intensificano, regalando momenti di grande sport e passione. Come sempre, il nostro sguardo sarà rivolto alle rappresentanti dei nostri territori, protagoniste di una stagione ricca di emozioni e speranze. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati del calcio locale e nazionale.

Firenze, 18 dicembre 2025 – Nuovo turno di campionato per le squadre dalla Serie A alla Serie C e come sempre ci concentreremo sulle "nostre" squadre dei nostri territori: le squadre toscane, umbre e lo Spezia. SERIE A Cagliari- Pisa (domenica 21 dicembre, ore 12,30) Fiorentina -Udinese (domenica 21 dicembre, ore 18) SERIE B Monza- Carrarese (sabato 20 dicembre, ore 15) Frosinone- Spezia (sabato 20 dicembre, ore 15) Mantova- Empoli (domenica 21 dicembre, ore 17,15) SERIE C Torres- Arezzo (sabato 20 dicembre, ore 14,30) Pineto- Gubbio (sabato 20 dicembre, ore 17,30) Livorno - Pontedera (sabato 20 dicembre, ore 17,30) Pianese - Ternana (domenica 21 dicembre, ore 14,30) Perugia -Forlì (domenica 21 dicembre, ore 17,30).

