Le proteste per la libertà in Iran gli studenti dell' Università non hanno notizie dei loro parenti

Le recenti proteste in Iran e la mancanza di notizie dai familiari degli studenti dell’università evidenziano l’importanza di vicinanza e solidarietà. La rettrice Giovanna Spatari, impegnata in questi primi due anni di mandato, ha sempre dimostrato sensibilità verso i temi sociali. È fondamentale promuovere iniziative concrete per sostenere chi si trova in situazioni di difficoltà, rafforzando il senso di comunità e di impegno condiviso.

Vicinanza, affetto, solidarietà e iniziative concrete da mettere in campo subito. La rettrice Giovanna Spatari in questi due primi anni di mandato è sempre stata sensibile ai temi sociali. E all'inaugurazione dell'anno accademico la mano tesa agli studenti iraniani che vivono e studiano a Messina.

