Le proteste dei bazar e le scelte dell’Iran che hanno bruciato il rial
Le recenti proteste nei bazar e le decisioni politiche in Iran hanno contribuito alla svalutazione del rial, che nel 2025 ha perso quasi metà del suo valore. Il 29 dicembre, a Teheran, il cambio ha raggiunto 1,39 milioni di rial per dollaro nel mercato libero, evidenziando le tensioni economiche e le conseguenze delle scelte di politica monetaria nel paese.
Dopo aver perso quasi metà del suo valore nel 2025, il 29 dicembre a Teheran il rial ha toccato sul mercato libero quota 1,39 milioni per un dollaro. Così la protesta è passata dai post all. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Le proteste dei bazar e le scelte dell'Iran che hanno bruciato il rial - I dati della Banca Mondiale e gli indicatori macroeconomici smentiscono la propaganda del governo: ad aumentare l'inflazione e la rabbia sociale sono il deficit, la corruzione, le bugie sull'austerità ... ilfoglio.it
I video delle proteste a Teheran. La rabbia dei commercianti nei bazar della capitale iraniana contro l’inflazione ha contagiato al terzo giorno di manifestazioni anche gli universitari. Gli slogan “lunga vita allo scià”, “morte al dittatore” e “libertà” - facebook.com facebook
