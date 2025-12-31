Le proteste dei bazar e le scelte dell’Iran che hanno bruciato il rial

Le recenti proteste nei bazar e le decisioni politiche in Iran hanno contribuito alla svalutazione del rial, che nel 2025 ha perso quasi metà del suo valore. Il 29 dicembre, a Teheran, il cambio ha raggiunto 1,39 milioni di rial per dollaro nel mercato libero, evidenziando le tensioni economiche e le conseguenze delle scelte di politica monetaria nel paese.

I video delle proteste a Teheran. La rabbia dei commercianti nei bazar della capitale iraniana contro l’inflazione ha contagiato al terzo giorno di manifestazioni anche gli universitari. Gli slogan “lunga vita allo scià”, “morte al dittatore” e “libertà” - facebook.com facebook

I video delle proteste a Teheran. La rabbia dei commercianti nei bazar della capitale iraniana contro l’inflazione ha contagiato al terzo giorno di manifestazioni anche gli universitari. Gli slogan “lunga vita allo scià”, “morte al dittatore” e “libertà” x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.