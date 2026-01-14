Trump inventa minacce inesistenti per giustificare le mire sulla Groenlandia | una manipolazione inquietante

Recentemente si è assistito a un esempio di come la comunicazione possa essere utilizzata per giustificare intenti geopolitici, anche attraverso la creazione di minacce inesistenti. Questa strategia, adottata anche da figure pubbliche di rilievo, solleva interrogativi sulla trasparenza e sulla fiducia nelle informazioni ufficiali. Analizzare questi episodi aiuta a comprendere meglio le dinamiche di influenza e manipolazione nel panorama internazionale.

di Francesco Valendino Donald Trump ha perfezionato una tecnica propagandistica inquietante: inventare minacce completamente inesistenti per giustificare ambizioni espansionistiche. La sua affermazione che “se non prendiamo la Groenlandia, lo faranno Russia o Cina” è un caso da manuale. La realtà dei fatti è cristallina: né Mosca né Pechino hanno mai avanzato rivendicazioni sulla Groenlandia. Come documentano il Council on Foreign Relations e il Center for Strategic and International Studies, la competizione artica si svolge attraverso investimenti economici e presenza scientifica, non annessioni territoriali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

