Questa sera, giovedì 15 gennaio, Corrado Formigli conduce una nuova puntata di Piazzapulita su La7. Al centro del programma, le recenti mire di Donald Trump sulla Groenlandia e la repressione in Iran. Un approfondimento sulle questioni internazionali e le tensioni geopolitiche che coinvolgono queste aree. Un’analisi accurata degli eventi, senza enfasi o sensazionalismi.

Corrado Formigli torna questa sera, giovedì 15 gennaio, con un nuovo appuntamento di Piazzapulita, il talk show di approfondimento, in onda in prima serata su La7. Anticipazioni e ospiti del 15 gennaio 2026. Al centro della puntata, la stretta attualità internazionale, con un approfondimento sulle mire di Donald Trump sulla Groenlandia e sulla brutale repressione del regime in Iran. Spazio poi a una nuova inchiesta esclusiva sui fondi pubblici stanziati dall’ARS, il Parlamento siciliano. Tra gli ospiti di Corrado Formigli: Michele Serra; il fisico Carlo Rovelli; il direttore della rivista di geopolitica Domino Dario Fabbri; la giornalista e conduttrice di In Onda su La7 Marianna Aprile; il direttore di Chora Media Mario Calabresi; il giornalista de Il Fatto Quotidiano Antonio Padellaro; il giornalista Gennaro Sangiuliano; la filosofa Donatella Di Cesare; il vicedirettore di Radio 24 Sebastiano Barisoni; l’inviato del quotidiano Domani Nello Trocchia; e il direttore de Il Secolo d’Italia Italo Bocchino. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Piazzapulita, le mire di Trump sulla Groenlandia e la repressione in Iran al centro della puntata

Leggi anche: Piazzapulita, il golpe di Trump in Venezuela al centro della puntata

Leggi anche: “Se gli Usa attaccano un Paese della Nato finisce tutto”. La premier danese replica alle mire di Trump sulla Groenlandia

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Romano Prodi vuole far guerra a Trump: Mandare i soldati; Prodi vuole i soldati: ecco la mossa proposta; Prodi contro Meloni sul Venezuela e avverte su Trump: “Altro che legittimità, l’Europa deve farsi vedere”.

Trump in Groenlandia. Non solo contro Cina e Russia, ma anche contro la Ue - I leader dei paesi europei dovrebbero rispondere a tono alle sprezzanti minacce del presidente americano. huffingtonpost.it