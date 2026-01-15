Piazzapulita le mire di Trump sulla Groenlandia e la repressione in Iran al centro della puntata
Questa sera, giovedì 15 gennaio, Corrado Formigli conduce una nuova puntata di Piazzapulita su La7. Al centro del programma, le recenti mire di Donald Trump sulla Groenlandia e la repressione in Iran. Un approfondimento sulle questioni internazionali e le tensioni geopolitiche che coinvolgono queste aree. Un’analisi accurata degli eventi, senza enfasi o sensazionalismi.
Corrado Formigli torna questa sera, giovedì 15 gennaio, con un nuovo appuntamento di Piazzapulita, il talk show di approfondimento, in onda in prima serata su La7. Anticipazioni e ospiti del 15 gennaio 2026. Al centro della puntata, la stretta attualità internazionale, con un approfondimento sulle mire di Donald Trump sulla Groenlandia e sulla brutale repressione del regime in Iran. Spazio poi a una nuova inchiesta esclusiva sui fondi pubblici stanziati dall’ARS, il Parlamento siciliano. Tra gli ospiti di Corrado Formigli: Michele Serra; il fisico Carlo Rovelli; il direttore della rivista di geopolitica Domino Dario Fabbri; la giornalista e conduttrice di In Onda su La7 Marianna Aprile; il direttore di Chora Media Mario Calabresi; il giornalista de Il Fatto Quotidiano Antonio Padellaro; il giornalista Gennaro Sangiuliano; la filosofa Donatella Di Cesare; il vicedirettore di Radio 24 Sebastiano Barisoni; l’inviato del quotidiano Domani Nello Trocchia; e il direttore de Il Secolo d’Italia Italo Bocchino. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
