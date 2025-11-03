Lavori sull' autostrada A14 | chiude per una notte lo svincolo di Val di Sangro

Autostrade per l’Italia comunica che, per lavori urgenti di pavimentazione, lo svincolo di Val di Sangro sarà chiuso dalle 23 del 6 novembre alle 5 del giorno successivo, 7 novembre 2025. Il provvedimento interessa gli utenti in uscita per chi proviene da Bari e quelli in entrata verso Pescara.I. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

