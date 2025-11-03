Lavori sull' autostrada A14 | chiude per una notte lo svincolo di Val di Sangro

Chietitoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Autostrade per l’Italia comunica che, per lavori urgenti di pavimentazione, lo svincolo di Val di Sangro sarà chiuso dalle 23 del 6 novembre alle 5 del giorno successivo, 7 novembre 2025. Il provvedimento interessa gli utenti in uscita per chi proviene da Bari e quelli in entrata verso Pescara.I. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

