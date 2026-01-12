Notte di stop ai treni sulla Verona-Venezia per i cantieri dell' Alta Velocità

Per lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico, la linea ferroviaria tra Verona e Vicenza sarà temporaneamente sospesa. La notte, i treni non circoleranno sulla tratta Verona-Venezia, in modo da permettere interventi di manutenzione e miglioramento dei servizi. Si consiglia di verificare gli orari e le alternative di viaggio disponibili durante questo periodo di interruzione.

La circolazione ferroviaria tra le stazioni di Verona e Vicenza subirà un'interruzione temporanea per consentire lo svolgimento di interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico. Il blocco dei binari avrà inizio alle 20.10 di venerdì 16 gennaio e si protrarrà fino alle 6 di sabato 17.

