laura pausini come madonna per la tv statunitense il look omaggio che incanta

Laura Pausini ha scelto un look ispirato a Madonna per la televisione statunitense, dimostrando come si possa rendere omaggio alle proprie influenze in modo elegante e autentico. Questa scelta riflette un rispetto profondo per le icone musicali, mantenendo al contempo un tocco personale che evita la copia o il già visto. Un esempio di stile che unisce riconoscibilità e originalità, senza rinunciare alla sobrietà.

C’è un modo elegante e personale di rendere omaggio alle icone e ai propri miti senza scivolare nella copia o tanto meno nel déjà-vu. Laura Pausini lo ha dimostrato sul palco della tv americana, conquistando il pubblico di CBS e Paramount+ durante A Grammy Celebration of Latin Music, lo speciale dedicato alla musica latina più rappresentativa del Nord America. Una serata dal respiro internazionale in cui la cantante italiana ha dimostrato ancora una volta di essere una performer tra le più amate nel mondo. Laura Pausini omaggia Madonna con una cover di La Isla Bonita. La cantante romagnola è salita sul palco dopo essere stata presentata dall’attrice Roselyn Sánchez, che ha ricordato il percorso straordinario di Laura Pausini con parole di grande stima. 🔗 Leggi su Dilei.it

