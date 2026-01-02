Il recente commento di Donald Trump mette in evidenza la posizione degli Stati Uniti rispetto alla repressione dei manifestanti in Iran. In un messaggio diretto, l’ex presidente ha dichiarato che, in caso di violenze e uccisioni da parte delle autorità iraniane, gli Stati Uniti interverranno per proteggere i manifestanti pacifici. Questa dichiarazione evidenzia la tensione tra le due nazioni e il ruolo che gli Stati Uniti intendono assumere nella crisi iraniana.

"Se l'Iran sparerà e ucciderà violentemente i manifestanti pacifici, come è sua abitudine, gli Stati Uniti d'America correranno in loro soccorso. Siamo pronti ad intervenire. Grazie per l'attenzione dedicata a questa domanda!". Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un post sul social Truth, in merito alle manifestazioni in corso in Iran. Le proteste sono nate a seguito della grave crisi economica che sta attraversando il paese. Il presidente Masoud Pezeskhian ha affidato voler incontrare i manifestanti per cercare di ridurre la tensione mentre migliaia di iraniani continuano a scendere in piazza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump all'attacco: "Se l'Iran uccide i manifestanti gli Usa interverranno"

