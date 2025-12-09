Pnrr | partner di progetto o fornitore di servizi? Come coinvolgere correttamente gli enti esterni Speciale fondi PNRR e PN 21-27

L'articolo analizza le modalità di coinvolgimento degli enti esterni nei progetti PNRR, distinguendo tra partner di progetto e fornitori di servizi. Viene approfondito il ruolo di questi soggetti e le strategie per un coinvolgimento efficace, con riferimento alle normative e alle procedure di selezione previste, per garantire il successo delle iniziative finanziate dai fondi europei.

Pnrr: partner di progetto o fornitore di servizi? Come coinvolgere correttamente gli enti esterni PCTO DM 882025: avvisi di selezione degli alunni partecipanti e avvisi di selezione dei docenti accompagnatori. Agenda Sud e agenda Nord: posso affidare subito i

