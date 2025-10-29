La nuova guerra fredda parte dai ghiacci | l’Artico mette paura alla Nato

C'è un aspetto della Difesa Nato del quale si parla poco. Fin dai primi anni della Guerra Fredda i radar di allerta precoce installati in Groenlandia e Islanda sono stati determinanti per garantire la sicurezza del Nord America e dell'Europa occidentale da possibiliattacchi nucleari provenienti dal blocco sovietico e fatti conmissili balistici intercontinentali. Ma anche i radar stessi erano, e ancora oggi sono, possibili bersagli. Così, dopo decenni di aggiornamenti minimi delle postazioni e degli impianti, oggi l'Alleanza Atlantica ha dovuto riconoscere che i radar stessi sarebbero vulnerabili ad attacchi condotti con missili che oggi sono ipersonici, ovvero viaggiano a una velocità di molte volte superiore a quella del suono e, di conseguenza, lasciano poco tempo per reagire.

