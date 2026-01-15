Lara Comi e l’inchiesta Mensa dei poveri cade l’accusa di corruzione | Dopo 7 anni lacrime di gioia

La Corte d’Appello di Milano ha pronunciato l’assoluzione di Lara Comi nel procedimento sulla “Mensa dei Poveri”, annullando la precedente condanna per corruzione e truffa. Dopo sette anni di controversie, l’ex europarlamentare di Forza Italia può finalmente respirare, trovando una conclusione favorevole alla propria vicenda giudiziaria. Questa decisione rappresenta un importante passo avanti nel processo, chiudendo un capitolo complesso e delicato.

La Corte d’Appello di Milano ha ribaltato in larga parte la sentenza di primo grado nel processo sulla “Mensa dei Poveri”, assolvendo l’ex europarlamentare di Forza Italia Lara Comi dall’accusa di corruzione e da un capo di imputazione per truffa. La condanna è crollata da 4 anni e 2 mesi a un solo anno, con pena sospesa e una multa di 500 euro. I giudici hanno riconosciuto all’ex esponente politica l’attenuante del risarcimento, considerata equivalente all’aggravante contestata. Al momento della lettura del dispositivo, Comi è scoppiata in lacrime davanti ai suoi legali e alle persone presenti in aula. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Lara Comi assolta dall'accusa di corruzione nell'inchiesta «mensa dei poveri»: chat inutilizzabili. Resta un anno per truffa Ue Leggi anche: Mensa dei Poveri, cadono le accuse più pesanti: sconto di pena per Lara Comi (che scoppia in lacrime) Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Mensa dei poveri, buone notizie per Lara Comi. Cadono le accuse, condanna ridotta a 1 anno e 500 euro di multa per l'ex eurodeputata - I giudici hanno riconosciuto le attenuanti equivalenti all’aggravante, tenendo conto del risarcimento del danno effettuato dall’imputata ... affaritaliani.it

Lara Comi: per la Corte d’Appello non fu corruzione, condannata solo per truffa all’Ue. Pena ridotta da 4 anni e 2 mesi a un anno - Per quanto riguarda il procedimento per truffa all’Unione europea sui rimborsi degli eurodeputati, visto il rimborso totale delle somme sotto inchiesta Comi si è vista condannare a solo un anno, con ... eunews.it

Mensa dei Poveri, cadono le accuse più pesanti: sconto di pena per Lara Comi (che scoppia in lacrime) - In Appello, da quattro anni e due mesi a un anno pensa sospesa per l’ex europarlamentare di Forza Italia. msn.com

