Lara Comi assolta in appello dall’accusa di corruzione la pena scende a un anno

Con l’assoluzione dall’accusa di corruzione e da un episodio di truffa, la Corte d’Appello di Milano al termine del processo sul caso "Mensa dei Poveri" ha ridotto notevolmente la condanna inflitta in primo grado all’ex europarlamentare di Forza Italia, Lara Comi, che è passata da 4 anni e 2 mesi a 1 anno, pena sospesa e 500 euro di multa. La reazione dopo la sentenza: “Il fatto non sussiste”. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Lara Comi assolta in appello da corruzione, pena scende a un anno
