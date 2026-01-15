Lara Comi, ex europarlamentare di Forza Italia, è stata assolto in appello dall’accusa di corruzione nel caso

Con l’assoluzione dall’accusa di corruzione e da un episodio di truffa, la Corte d’Appello di Milano al termine del processo sul caso "Mensa dei Poveri" ha ridotto notevolmente la condanna inflitta in primo grado all’ex europarlamentare di Forza Italia, Lara Comi, che è passata da 4 anni e 2 mesi a 1 anno, pena sospesa e 500 euro di multa. La reazione dopo la sentenza: “Il fatto non sussiste”. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Lara Comi assolta in appello dall’accusa di corruzione, la pena scende a un anno

Leggi anche: Lara Comi assolta in appello dall'accusa di corruzione, pena ridotta a un anno

Leggi anche: Lara Comi assolta dall'accusa di corruzione nell'inchiesta «mensa dei poveri»: chat inutilizzabili. Resta un anno per truffa Ue

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Lara Comi assolta in appello da corruzione, pena scende a un anno; Venezuela, l’ora della repressione e della caccia alle spie: “Non ci governano gli Usa”; Fabio Testi: «Per Ursula Andress affittai un aereo da 1 milione di lire. Fenech? Dissero che il figlio era mio. Oggi ho una fidanzata di...; Juan Gabriel Vásquez: “Gli Stati Uniti sono diventati nemici del diritto internazionale”.

Lara Comi assolta in appello da corruzione, pena scende a un anno - Con l'assoluzione dall'accusa di corruzione e da un episodio di truffa, la Corte d'Appello di Milano al termine del processo sul caso 'Mensa dei Poveri' ha ridotto notevolmen ... tuttosport.com