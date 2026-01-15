Lara Comi assolta in Appello | l’inchiesta toccò anche Saronno

Lara Comi è stata assolta in secondo grado dall’accusa di corruzione nel procedimento relativo al caso “Mensa dei Poveri”. La vicenda, che aveva coinvolto anche Saronno, si è conclusa con questa decisione definitiva. La notizia rappresenta un importante aggiornamento nel contesto giudiziario, evidenziando l’esito positivo per l’ex eurodeputata.

Lara Comi è stata assolta dall'accusa di corruzione nel processo d'Appello sul caso "Mensa dei Poveri". La Corte d'Appello di Milano ha ridotto la condanna inflitta in primo grado all'ex europarlamentare di Forza Italia da quattro anni e due mesi a un anno, con pena sospesa, per un residuo episodio di truffa ai danni del.

Lara Comi assolta in appello dall'accusa di corruzione, la pena scende a 1 anno - Con l'assoluzione dall'accusa di corruzione e da un episodio di truffa, la Corte d'Appello di Milano al termine del processo sul caso 'Mensa dei Poveri' ha ridotto notevolmente la condanna inflitta in ... ansa.it

Lara Comi assolta nel processo d'Appello per corruzione: la sentenza - Cade l'accusa per l'ex europarlamentare di Forza Italia e i giudici della Corte di Milano rideterminano la pena a un anno e 500 euro di multa (pena sospesa), ben inferiore alla condanna a 4 anni e 2 ... tg24.sky.it

Processo "Mensa dei poveri", Lara Comi assolta in Appello dall'accusa di corruzione Link nel primo commento - facebook.com facebook

Lara Comi, cade l’accusa di corruzione: pena ridotta x.com

