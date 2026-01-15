Lara Comi assolta dalle accuse di corruzione e truffa | pena sospesa e 500 euro di multa

Lara Comi è stata assoluta dalle accuse di corruzione e truffa nel caso

Con l'assoluzione dall'accusa di corruzione e da un episodio di truffa, la corte d'Appello di Milano al termine del processo sul caso "mensa dei poveri" ha ridotto notevolmente la condanna inflitta in primo grado all'ex europarlamentare di Forza Italia, Lara Comi, che è passata da 4 anni e 2 mesi a 1 anno, pena sospesa e 500 euro di multa. L'ex esponente politica, subito dopo la lettura del dispositivo, è scoppiata in lacrime. Nei confronti di Lara Comi la corte ha riconosciuto l'attenuante del risarcimento equivalente all'aggravante. . 🔗 Leggi su Today.it

