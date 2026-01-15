L’allarme di Bassetti sul norovirus | Bastano poche particelle virali per innescare l’infezione Come ci si contagia

Il norovirus rappresenta una minaccia concreta in ambienti chiusi, come dimostra il primo focolaio del 2026 a bordo di una nave da crociera nei Caraibi. Secondo Bassetti, poche particelle virali sono sufficienti a provocare l’infezione, sottolineando l’importanza di adottare precauzioni per prevenire la diffusione di questo virus altamente contagioso. Una corretta informazione è fondamentale per ridurre i rischi e proteggere la salute pubblica.

Il primo focolaio di norovirus del 2026 si è verificato a bordo di una nave da crociera nei Caraibi, riportando l'attenzione su un virus altamente contagioso e particolarmente insidioso in ambienti chiusi. A commentare l'episodio è Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'Irccs ospedale policlinico San Martino di Genova, che sui social ha spiegato le caratteristiche del patogeno e le ragioni della sua rapida diffusione. «Il norovirus è un agente virale estremamente contagioso ed è riconosciuto a livello globale come una delle principali cause di gastroenterite acuta soprattutto in ambienti chiusi e ristretti come navi da crociera e scuole.

