I giovani devono vaccinarsi subito Bassetti lancia l’allarme | Cosa si rischia

L'inizio della stagione influenzale evidenzia un aumento dei contagi tra i giovani, rendendo urgente una maggiore attenzione alla vaccinazione. Il professor Bassetti sottolinea i rischi di sottovalutare questa problematica, invitando i giovani a vaccinarsi subito per tutelare la salute individuale e collettiva.

La stagione influenzale di quest’anno sta dimostrando come l’influenza non sia più un fenomeno limitato agli anziani o alle categorie fragili. Il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’Irccs San Martino di Genova, Matteo Bassetti, ha rilanciato un avvertimento importante attraverso i social, sottolineando che anche i giovani possono sviluppare forme gravi della malattia. “L’influenza può colpire tutti gli organi e può manifestarsi in forma grave ad ogni età”, ha dichiarato il medico, evidenziando un recente caso clinico che ha colpito un ragazzo di soli 20 anni. Leggi anche: Bassetti: “Vaccino Alzheimer, chissà se i no vax preferiranno la malattia” Secondo Bassetti, l’influenza può estendersi oltre le vie respiratorie, raggiungendo polmoni, cuore e reni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it