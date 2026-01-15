Crociera nei Caraibi finisce con vomito e diarrea Bassetti | Ecco come il norovirus innesca epidemie

Durante una crociera nei Caraibi, passeggeri ed equipaggio della nave Rotterdam di Holland America sono stati colpiti da un'epidemia di norovirus, che ha causato vomito e diarrea. Bassetti spiega come questo virus possa innescare focolai epidemici, trasformando un viaggio di relax in una difficile emergenza sanitaria. La diffusione del norovirus rappresenta una sfida comune nelle crociere, richiedendo misure di prevenzione e controllo efficaci.

Doveva essere un sogno, è stato un incubo. Passeggeri ed equipaggio della nave Rotterdam della compagnia Holland America, nel corso di una crociera ai Caraibi, sono stati colpiti da norovirus e c'è stata un'epidemia di diarrea e vomito. Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie.

