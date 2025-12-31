Il prete accoltellato è sotto choc ma sta bene | Non ho visto l’aggressore E spunta un video

Il sacerdote accoltellato a Modena si trova in buone condizioni, nonostante lo shock per l’aggressione avvenuta ieri in centro. L’uomo ha dichiarato di non aver visto l’aggressore e si sta riprendendo. Nelle ultime ore è stato diffuso un video che potrebbe fornire ulteriori dettagli sull’accaduto. Le indagini proseguono per chiarire i motivi dell’attacco e identificare il responsabile.

Modena, 31 dicembre 2025 – Dice di sentirsi bene nonostante lo choc per l'aggressione che 24 ore fa ha subito in centro, quando è stato ferito da una coltellata in via Castelmaraldo. Sorride dal suo letto d'ospedale don Rodrigo, il 45enne sacerdote colombiano, vittima di un agguato. Tentato omicidio del prete a Modena, le parrocchiane sconvolte: "E' un uomo buono" Don Rodrigo e l'aggressione: “E' successo in un attimo”. Qualcuno ha tentato di ucciderlo affondando la lama nel collo. Fortunatamente la ferita non ha leso i principali vasi sanguigni, come ad esempio la carotide o la giugulare. Nessun danno, fortunatamente, neanche ai nervi del viso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Don Rodrigo accoltellato alla gola in centro città e in pieno giorno | è in ospedale.

