A Muggiò, si attende l'interrogatorio di Sergio Laganà, sospettato dell'accoltellamento della moglie avvenuto nel suo appartamento. L'uomo, attualmente in custodia presso il carcere di Monza, sarà ascoltato dalla giudice Angela Colella per l'udienza di convalida del fermo. Laganà, sotto choc, ha deciso di rispondere alle domande del giudice, mentre proseguono le indagini sulla vicenda.

Muggiò (Monza Brianza), 14 gennaio 2026 - Sarà interrogato domani mattina in carcere dalla giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza Angela Colella per l'udienza di convalida del fermo Sergio Laganà, l'uomo che martedì nel tardo pomeriggio ha accoltellato la moglie 31enne nell'appartamento della coppia a Muggiò e dopo si è andato a costituire dai carabinieri, con i vestiti ancora sporchi di sangue. L’accusa di tentato femminicidio. Al 43enne, arrestato con l'accusa di tentato femminicidio, è stato assegnato un difensore nominato d'ufficio, l'avvocata Chiara Felice, che questa mattina si è recata nella casa circondariale di Monza per avere un colloquio con il suo assistito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Accoltellata in casa a Muggiò, attesa per l'interrogatorio di Sergio Laganà: “Sotto choc ma risponderà al giudice”

