Rapinatore ucciso a Lonato così Jonathan Rivolta si è difeso | ‘Ha fatto bene’ il dettaglio del kit e il caos in ospedale

Un episodio di rapina a Lonato si è concluso con la morte del rapinatore, difeso da Jonathan Rivolta, che ha dichiarato di aver agito correttamente. L’incidente ha generato tensione e confusione, anche in ospedale, dove si sono verificati momenti di caos. La vicenda coinvolge un uomo di 33 anni, tornato a casa dopo un turno di notte, e solleva interrogativi sulla gestione della sicurezza e sulle dinamiche di autodifesa.

Svegliato nella villa di Lonate Pozzolo dopo il turno di notte. Non un vigilante, non un ex militare, ma un 33enne rientrato dal turno di notte, che pensava di poter dormire qualche ora in tranquillità. È questo il profilo di Jonathan Rivolta, il proprietario della villa di Lonate Pozzolo diventata teatro di una rapina finita in tragedia. Era tarda mattinata quando due uomini hanno suonato più volte al citofono, convinti che la casa fosse vuota. Dopo aver forzato la porta, sono entrati. Rivolta era invece in casa e, appena alzato dal letto, si è trovato faccia a faccia con i rapinatori, che lo hanno immediatamente aggredito con calci e pugni, facendogli sbattere la testa contro uno stipite.

