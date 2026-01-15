Ladri in chiesa trafugati reliquiari statue ostensori e l' urna di un santo | banda a giudizio

Una banda di ladri ha trafugato reliquiari, statue, ostensori e l’urna di un santo da diverse chiese, dando avvio a un’indagine che ha portato alla loro imputazione. L’organizzazione criminale, specializzata in furti di beni culturali e nella ricettazione di oggetti sacri e arredi liturgici, si trova ora davanti al giudice del Tribunale di Perugia.

Furti nelle chiese e ricettazione di oggetti sacri e di arredo liturgico. Con questa accusa una complessa organizzazione criminale specializzata in furti di beni culturali da edifici di culto e in una vasta rete di ricettazione è finita davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia. L'inchiesta, che ha ricostruito attività illecite protrattesi dal 2017 al 2019, rivela un'attività criminale sistematica ai danni del patrimonio artistico e religioso dell'Umbria. In aula, tra patteggiamenti, riti abbreviati e oblazione, sono rimasti tre imputati (tra i difensori l’avvocato Marco Brusco). 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Leggi anche: Ladri in chiesa: trafugati corona e scettro dalla statua della Madonna

Leggi anche: Furto al cimitero di Vigevano: i ladri volevano le statue intere, in azione una banda di professionisti

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Maxi furto in Duomo, l’amarezza del sacerdote: “È già la quinta volta...”.

Ladri in chiesa a Bergamo, via le offerte. «Più i danni del bottino» - Probabilmente avevano intenzione di entrare nell’ex casa del sagrestano, ma dopo aver scassinato otto porte si sono ritrovati in chiesa, nel corridoio della sagrestia, e hanno svaligiato la cassette ... ecodibergamo.it

Profanato il presepe della chiesa, rubate 15 statue inclusa la Natività Il gruppo parrocchiale: «Siamo senza parole, è un furto che ferisce tutta la comunità» I ladri profanano il presepe della chiesa di Doganella di Ninfa, rubando ben 15 statue tra le quali quella facebook

Ladri nella chiesa di Quartucciu, il parroco: «Chi ha visto qualcosa lo segnali» x.com