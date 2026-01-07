Un tentativo di furto ai danni delle statue nel cimitero di Vigevano è stato messo in atto da una banda di professionisti. Gli autori hanno cercato di mascherare il loro intervento come un atto vandalico, ma l’obiettivo reale era il furto delle opere. L’episodio si è verificato il 7 gennaio 2026, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza delle aree cimiteriali e sulla tutela del patrimonio artistico.

Vigevano (Pavia), 7 gennaio 2026 – Hanno tentato di mascherare la loro azione come un raid vandalico. In realtà i ladri che hanno devastato a metà dicembre il cimitero di Vigevano erano veri p rofessionisti. Con loro - come risulta dalle analisi effettuate nei giorni successivi dai tecnici comunali – avevano l’attrezzatura necessaria non solo a rimuovere alcune coperture in rame, una sola è stata effettivamente asportata, ma anche per sradicare le numerose statue di bronzo che sono poste in fregio alle tombe che, con tutta evidenza avrebbero dovuto essere portate via integre. Statue di grande valore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Furto al cimitero di Vigevano: i ladri volevano le statue intere, in azione una banda di professionisti

Leggi anche: Furto al cimitero di Tagliuno, sparite 12 statue di bronzo. Indagano i carabinieri

Leggi anche: Raid dei ladri nel cimitero. Presi statue cornici e arredi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Furto al cimitero di Vigevano: i ladri volevano le statue intere, in azione una banda di professionisti; Voleva rubare la canaline in rame. Sorpreso cinquantasettenne.

Furto al cimitero di Vigevano: i ladri volevano le statue intere, in azione una banda di professionisti - L’ipotesi investigativa di un raid vandalico per mascherare il vero obiettivo del blitz dello scorso dicembre. ilgiorno.it