La Volta Buona pagelle 15 gennaio | Balivo si alza e va via 7 scoop sull’amore di Michelle 8

La puntata de La Volta Buona del 15 gennaio esplora il delicato tema di come l'amore possa influenzare il contesto lavorativo. Con pagelle e analisi, si approfondiscono i casi di Balivo e Michelle, offrendo spunti di riflessione su un argomento sempre attuale e complesso. Un'occasione per comprendere meglio le dinamiche tra affetti e professione, senza enfatizzare o sensazionalizzare.

È pericoloso mischiare amore e lavoro? Da questo interrogativo parte la puntata de La Volta Buona di giovedì 15 gennaio. Come sempre Caterina Balivo ne parla con tanti ospiti tra cui Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, una delle coppie più celebri dello spettacolo italiano. Un amore sbocciato proprio grazie al lavoro. In studio anche Flora Canto, la moglie di Enrico Brignano, sempre pronta a dare le proprie opinioni con il suo tono pungente. E non manca del sano gossip, con un risvolto inatteso su Michelle Hunziker, tornata recentemente single dopo la fine della breve relazione con Nino Tronchetti Provera. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Volta Buona, pagelle 15 gennaio: Balivo si alza e va via (7), scoop sull’amore di Michelle (8) Leggi anche: La Volta Buona, pagelle 26 novembre: lo scoop di Caterina Murino sulla Balivo (8), la dedica all’iconica Ornella Vanoni (9) Leggi anche: La Volta Buona, pagelle 9 gennaio: scintille tra Insegno e Balivo (7), lo sbaglio di Delogu e Nikita (5) Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. La Volta Buona, pagelle 9 gennaio: scintille tra Insegno e Balivo (7), lo sbaglio di Delogu e Nikita (5); MasterChef 15, le pagelle della terza masterclass: scontro tra Titanic; La Volta Buona, le pagelle del 5 gennaio: Caterina Balivo al top (10), Elia, Trevisan e Freddi “comari” (8); Tacos gourmet e la salsiccia piemontese: le pagelle della quinta puntata di MasterChef 15. La Volta Buona, pagelle 15 gennaio: Balivo si alza e va via (7), scoop sull’amore di Michelle (8) - Top e flop della puntata de La Volta Buona di giovedì 15 gennaio: Caterina Balivo torna a parlare di un argomento spinoso mentre Signoretti dà uno scoop su Michelle Hunziker ... dilei.it

La volta buona oggi in tv lunedì 15 gennaio su Rai 1: gli ospiti di Caterina Balivo - Tra il ricco parterre di ospiti presenti in studio: l'attrice e conduttrice televisiva Flora Canto, ins ... corrieredellumbria.it

