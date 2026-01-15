La Verona sotterranea e gli altri appuntamenti archeologici del weekend

Scopri gli appuntamenti archeologici del fine settimana a Verona, tra visite guidate e iniziative culturali. Sabato 17 gennaio alle 9:30, partecipa a Verona Time Machine e esplora il Capitolium in realtà aumentata, un’occasione per conoscere più da vicino la storia romana della città. Un modo interessante per approfondire il patrimonio archeologico locale e vivere un’esperienza educativa e coinvolgente.

I principali appuntamenti archeologici nel weekend a Verona.SABATO 17 GENNAIO H.9.30. VERONA TIME MACHINE IL CAPITOLIUM IN REALTÀ AUMENTATAUn tour unico per scoprire la Verona romana. Il percorso tocca sette punti d’interesse nel centro storico, seguendo la viabilità originaria dell’antica città. 🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: La Verona sotterranea e gli altri appuntamenti archeologici del weekend Leggi anche: La Verona sotterranea e gli altri appuntamenti archeologici del weekend Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. La Verona sotterranea e gli altri appuntamenti archeologici del weekend il 10 e l'11 gennaio 2026; Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 9 all'11 gennaio 2026; La Verona sotterranea e gli altri appuntamenti archeologici del weekend. La Verona sotterranea e gli altri appuntamenti archeologici del weekend - I principali appuntamenti archeologici nel weekend a Verona. veronasera.it

Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 9 all'11 gennaio 2026 - Tanto freddo ma anche numerosi appuntamenti imperdibili per questo nuovo fine settimana di gennaio nel Veronese ... veronasera.it

Sotto le strade di Verona si nasconde un’altra città… Un viaggio nel tempo tra resti romani, corridoi sotterranei e antiche ville che raccontano una storia tutta da scoprire. Durante la visita alla Verona sotterranea abbiamo esplorato: L’area archeologia di Vi facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.