La Verona sotterranea e gli altri appuntamenti archeologici del weekend

Veronasera.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I principali appuntamenti archeologici nel weekend a Verona.VERONA TIME MACHINE - Il Capitolium in Realtà AumentataSabato 8 novembre ore 9.30 (italiano) e 11 (inglese) - Verona riscopre le sue radici classiche grazie alla realtà aumentata! Un’esperienza culturale unica che fonde ricerca. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Verona Sotterranea Appuntamenti Archeologici