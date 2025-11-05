La Verona sotterranea e gli altri appuntamenti archeologici del weekend
I principali appuntamenti archeologici nel weekend a Verona.VERONA TIME MACHINE - Il Capitolium in Realtà AumentataSabato 8 novembre ore 9.30 (italiano) e 11 (inglese) - Verona riscopre le sue radici classiche grazie alla realtà aumentata! Un’esperienza culturale unica che fonde ricerca. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Archeologo di fama, abituato ad affrontare ogni sfida con rigore accademico, David Birch non è nuovo ai misteri. Eppure lì, in un cunicolo mai esplorato di Derinkuyu – la leggendaria città sotterranea nel cuore della Cappadocia –, in cui nessuno metteva piede - facebook.com Vai su Facebook