La Verona sotterranea e gli altri appuntamenti archeologici del weekend
Scopri gli eventi archeologici del weekend a Verona, tra visite guidate e iniziative speciali. Sabato 20 dicembre alle 9:30 si terrà Verona Time Machine, un'esperienza in realtà aumentata dedicata al Capitolium e alla Verona romana, offrendo un modo innovativo per esplorare il patrimonio storico della città.
I principali appuntamenti archeologici nel weekend a Verona.SABATO 20 DICEMBRE H.9.30VERONA TIME MACHINE IL CAPITOLIUM IN REALTA' AUMENTATAUn tour unico per scoprire la Verona romana. Il percorso tocca sette punti d’interesse nel centro storico, seguendo la viabilità originaria dell’antica città. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche: La Verona sotterranea e gli altri appuntamenti archeologici del weekend
Verona sotterranea tra fornaci e tombe antiche
Domenica 30 novembre – ore 15.00 ti aspetta un’avventura che ti porterà al cuore della Verona romana! VERONA SOTTERRANEA GRAND TOUR Tre tappe, tre meraviglie nascoste, tre ore per scoprire ciò che la città custodisce sotto i nostri piedi. Partire - facebook.com facebook
